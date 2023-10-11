محافظ الوادي الجديد يشرف على تجهيز أرض المعارض بالخارجة

تفقد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، أرض المعارض بمدينة الخارجة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لعقد الملتقى المصري الثالث لتسويق التمور. يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من المسؤولين التنفيذيين المعنيين.

وأشرف اللواء الزملوط على تجهيز الأماكن المخصصة للعارضين وتجهيزها بكافة الاحتياجات اللازمة، ورفع كفاءة موقع المعرض بشكل عام، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية والتمديدات الكهربائية، والانتهاء من تنفيذ الجداريات الفنية بالموقع.

كما وجه محافظ الوادي الجديد بسرعة تجهيز القاعات لإقامة الورش والندوات العلمية التي ستقام في إطار فعاليات المنتدى. تنظيم حضور مشاركين من مختلف الدول والجهات حسب معرض التمور والحرف والمشاريع الريادية.