سكرتير بنى سويف يتفقد مشروع الدواجن المركزية

قام السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام اليوم بزيارة مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل لمتابعة منظومة العمل بالمشروع ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك في حضور المهندس هاني أحمد عبد الموجود مدير المشروعات، المهندس مصطفي كامل مدير محطة السادات لإنتاج بيض المائدة

وتفقد السكرتير العام المساعد مستجدات وسير الأعمال الجاري تنفيذها لتأهيل وتسوية بعض الطرق والممرات الداخلية بين عنابر محطة إنتاج البيض،والتي تشمل أعمال تسوية وتمهيد لبعض تلك الطرق وتهذيب الأشحار ورفع المخلفات، بجانب متابعة أعمال تركيب ممرات لمداخل وبوابة المحطة خاصة بتعقيم وتطهير السيارات أثناء عملية الدخول والخروج ، فضلاً عن تفقد منفذ البيع بالمحطة والإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع لجمهور المستهلكين

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم باستمرار متابعة منظومة العمل بالمشروع ، والعمل على تطويره لزيادة الإنتاج وتنويعه وتعظيم العوائد ومكاسب المشروع ،وذلك في إطار خطة المحافظة بالنهوض بالمشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية،لاسيما أن المشروع يعد من مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من سلع أساسية غذائية، خاصة مع زيادة الطلب على سلعة بيض المائدة تزامناً مع بداية الدراسة والحاجة إلى توفيره لتلبية الاحتياجات الناجمة عن ذلك

ياتى ذلك ضمن تكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم

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