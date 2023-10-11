ارسنال يرغب في ضم نجم برينتفورد توني

أكدت صحيفة الديلي ميرور الأنجليزية ان مهاجم فريق برينتفورد إيفان توني يبدو في طريقه للانضمام لفريق الارسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل ٦٠ مليون جنية أسترليني .

وقالت صحيفة الميرور : في الوقت الذي يحاول مايكل ارتيتا المدير الفني للارسنال دعم فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بمهاجم ذو قدرات كبيرة فأن إيفان توني مهاجم برينتفورد الدولي يبدو موافقا على الانتقال الى قلعة ملعب الأمارات خلال يناير القادم بعد انتهاء فترة عقوبة إيقافه لمدة ثمانية شهور من خلال الاتحاد الأنجليزي لكرة القدم لقيامه بالمشاركة في المراهنات على نتائج المباريات .

واشارت الصحيفة ان إيفان توني الذي شارك مع برينتفورد في ٦٦ مباراة على مستوى الدوري الأنجليزي الممتاز سجل خلالها ٣٢ هدف يبدو هدفا لعدد من الاندية منها الارسنال و تشيلسي الذي يرغب هو الاخر في التعاقد مع مهاجم كبير و توتنهام الذي يطمع في المنافسة هذا الموسم الى جانب تعويض انتقال هاري كين الى بايرن ميونخ الألماني الى جانب مانشيستر يونايتد الذي ربما يدخل سباق التعاقد مع إيفان توني الذي حدد ناديه مبلغ ٦٠ مليون جنية استرليني للتفريط في مهاجمه المتميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة الا ان إيفان توني يبدو أقرب للارسنال عن أي نادي اخر .

المعروف ان إيفان توني تعرض لعقوبة الايقاف لمدة ٨ شهور بعدما تأكد الاتحاد الأنجليزي بقيامه بالاشتراك في المراهنات على المباريات في ٢٣٨ حالة وهو ما يخالف القواعد بالدوري الأنجليزي الممتاز .