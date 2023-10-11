الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا تتابع مشروعات الرصف فى الخطتين المركزية والإستثمارية للعام 2023/2024

أعمال رصف الطرق
أعمال رصف الطرق

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود وحدة الرصف والإنشاءات في تحسين شبكة الطرق والإرتقاء بالبنية التحتية ، مؤكداً ، اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات ، وهو ما يظهر جلياً فيما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية بالقرى والمراكز ، تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ، وتحقيق رؤية مصر 2030 ، وشدد المحافظ ، على ضرورة المتابعة الدورية والوجود الميداني ، لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول ، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة ، لتحقيق الآمان والسلامة.

 ومشيرا ، إلى أنه جارى استكمال تنفيذ الخطة المركزية للرصف لعام 2023-2024 ، والتي تشمل اعادة رصف طريق الخريجيين بالمنيا ، بطول 9 كيلومترا  وعرض 7 مترا ،  وإعادة رصف الطريق من كمين دمشير ، وحتى الطريق الواصل للصحراوي الغربي بالمنيا ، بطول 10 كيلو مترا  وعرض 15مترا ، إلى جانب إعادة رصف وتوسعة الطريق المؤدى للصحراوي الغربي ، من قرى الخريجين بمطاي بطول 3 كيلومترا  وعرض 7مترا  .

 

 

 

 

 

كما أوضح المحافظ ، أن أعمال الرصف المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة بمدينة المنيا للعام الحالي ، شملت البدء في استكمال رصف حى مكة إلى كوبرى ماقوسة بطول 1.3 كيلو مترا  ، إلى جانب اعادة تأهيل ورصف 10 شوارع رئيسية منها ، ( إعادة رصف بداية شارع مصر حتى كوبرى الابراهيمية بطول 750 مترا  وعرض 15 مترا  ـ اعادة رصف منطقة خلف ابراج الرى بطولة 400 مترا  وعرض 8 مترا  ـ إعادة رصف شارع أحمد ماهر( الحسينى) من ميدان بالاس حتى شارع بورسعيد بطول 2500 مترا  وعرض7.5 مترا  .

 

 

 

 

 

وإعادة رصف شارع الغلال بداية محطة المياه قبلى وحتى شارع محمد بدوى بطول 2500مترا  وعرض 7 مترا  ـ إعادة رصف شارع بن الخصيب بطول 750مترا  وعرض 7 مترا  ـ إعادة رصف شارع التجارة بطول 400 مترا  وعرض 6 مترا  ـ رصف شارع باك بطول 400 م وعرض 6 م ـ إعادة رصف شارع عدلى يكن بطول 500 مترا  وعرض 8 مترا  ـ رصف شارع صلاح الدين مروراً بمدرسة ريمون والإتجاه غرباً بطول 800 مترا  وعرض 8 مترا  ـ رصف شارع السادات بطول 600 مترا  وعرض 10مترا ).

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