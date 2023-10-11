الشباب والرياضة تشارك وفود السعودية وتونس في الاحتفال باليوم الوطني

شاركت وزارة الشباب والرياضة المصرية وفود دولتى " السعودية ، تونس " فى الاحتفال باليوم الوطنى لكلا الدولتين على ضفاف النيل ، وذلك ضمن فعاليات مشروع " سفينة النيل للشباب العربى " ، والذى تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ، والإدارة المركزية لشئون الوزير ، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، والإتحاد العربى للتطوع ، تزامنا مع اعلان فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسى عام 2023 للشباب العربى .

يشارك بالسفينة 120 من شباب الوفود العربية من 15 دولة ( الأردن – الإمارات – تونس – الجزائر – موريتانيا – جيبوتى – السعودية – البحرين – الصومال – سلطنة عمان – فلسطين – لبنان – ليبيا – اليمن – مصر ) .

وبدأت فعاليات الاحتفال للوفد السعودى بالسلام الوطنى للمملكة العربية السعودية ، وكلمة للسيد عادل المالكى رئيس الوفد رحب فيها بالحضور وأعرب عن سعادته بالمشاركة مع كافة الوفود العربية ، وتطرق أعضاء الوفد للتعريف بالمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية بالمملكة ، بالاضافة الى التعريف بأهم المنتجات التى تنتجها كل منطقة .

كما تضمنت استعراض الفلكلور التراثى لكل منطقة واهم ما يميزهم من مأكولات وملابس وعادات وتقاليد ، كما أوضح أعضاء الوفد السعودى رؤية المملكة 2030 ، ومنها تنظيم كأس العالم قريبا ، معلنين انهم وصلوا لأكثر من مليون متطوع بالمملكة ، وشاركهم فى احتفالهم كافة شباب الوفود المشاركة .

واحتفل أعضاء الوفد التونسى باليوم الوطنى لدولتهم تونس ، واستهلوا احتفالهم بالسلام الوطنى للجمهورية التونسية ، واستعرضت الاستاذة سهام بن محمد شيخاوى رئيس الوفد لاهم المناطق الموجودة بتونس الخضراء ، مع استعراض فيديوهات لاهم الاماكن السياحية بها ، وقدم احد اعضاء الوفد قصيدة من ارتجاله فى حب الدول العربية .

كما تضمنت الاحتفالية التعرف على اهم الفنون التراثية والفلكلورية بالدولة ، بالاضافة الى أهم المأكولات والحلويات المشهورة بها كل منطقة ، علاوة على الفقرات الفنية المتنوعة وأغانى تراثية مختلفة .

جدير بالذكر انه تم اطلاق فعاليات السفينة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وممثلى الاتحاد العربى للتطوع ، وممثل الأمانة الفنية للمكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب ، ورؤساء وفود الدول المشاركة .

وفى السياق ذاته أشار الوزير إلى ان رؤية وزارة الشباب والرياضة خلال عام الشباب العربى هى المساهمة فى زيادة مسارات التنمية فى الوطن العربى وبناء مستقبل عربى مستدام ، بهدف تمكين الشباب العربى ، واعداد جيل من القيادات العربية الشابة قادرة على بناء مستقبل أفضل للوطن العربى ، علاوة على الاستماع إلى آراء الشباب العربى واحتياجاته والبناء على أولوياته ، بجانب اعداد قيادات عربية شابة واعدة .

