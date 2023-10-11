ضبط شقيقين شرعا في التخلص من نجل عمومتهما بسوهاج

استقبل مستشفى خاص بسوهاج تاجر غلال في منتصف العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز سوهاج مصابًا بطلق ناري أعلى الفخذ الأيسر تعدى عليه نجلي عمومته بالضرب بسلاح ناري كان بحوزة أحدهما وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى خاصة بوصول "محمد . ع . ع . ح" 35 سنة تاجر غلال ومقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري أعلى الفخذ الأيسر إدعاء تعدي آخرين .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "أحمد . ع . ع . ح" 20 سنة عامل ومقيم بذات الناحية إتهم نجلي عمومتهما كل من :- "كريم . ح . ا . ع" 21 سنة عامل وشقيقه "أحمد . ح . ا . ع" 27 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الثاني مما أدى لإصابته بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية بإرشاد الثاني وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .