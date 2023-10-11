إسبانيا وأسكتلندا.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الإياب بتصفيات يورو 2024

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، انطلاق مباريات تصفيات يورو2024، غدا الخميس 12 أكتوبر 2023، إذ سنكون على موعد مع أقوى مواجهة بمنافسات المجموعة الأولى التى تجمع بين أسبانيا وأسكتلندا.

وحسم منتخب أسكتلندا مباراة الذهاب أمام نظيره الإسباني بنتيجة هدفين دون رد، بأقدام سكوت مكتوميناي، فى إطار الجولة الثانية التى جمعتهما على ملعب هامبدن بارك بتصفيات يورو2024.

تاريخ مواجهات إسبانيا وأسكتلندا

تعد مباراة إسبانيا وأسكتلندا مساء غدا هى المواجهة الحادية عشر التى تجمع المنتخبين تاريخيا، حقق من خلالها الماتادور الإسباني الانتصار فى 5 لقاءات، ولقي الهزيمة 3 مباريات، وحسم التعادل بينهما مواجهتين.

موقف المنتخبين

يخوض المنتخب الإسباني تحت القيادة الفنية لـ "لويس دى لافوينتى"، لقاء أسكتلندا محتلا المركز الثاني برصيد ٩ نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024 ، فيما يحتل نظيره الإسكتلندي صدارة ترتيب المجموعة برصيد ١٥ نقطة.

1- استكلند 15 نقطة

2- اسبانيا 9 نقاط

3- النرويج 7 نقاط

4- جورجيا 4 نقاط

5- قبرص صفر نقاط.

موعد مباراة إسبانيا وأسكتلندا في تصفيات يورو ٢٠٢٤

وتقرر انطلاق صافرة مباراة إسبانيا واسكتلندا، على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، بدولة إسبانيا وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤ في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا أمام أسكتلندا في تصفيات يورو 2024

وتذاع مواجهة منتخبي إسبانيا ونظيره أسكتلندا بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports 1 .