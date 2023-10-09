الاتحاد الأوروبي يعتزم وقف مساعدات لـ"فلسطين" تبلغ 690 مليون يورو

أعلن "الاتحاد الأوروبي"، عقد اجتماع طارئ غدًا لوزراء خارجيته لبحث الأوضاع في القطاع وغلاف غزة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

ويعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد مناقشة وقف مساعدات تنموية بقيمة 690 مليون يورو لفلسطين.

وانضمت ألمانيا والنمسا لقائمة الدول الأوروبية التي أعلنت تعليقها المساعدات الإنمائية في فلسطين.

وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وحسن الجوار، أوليفر فارهيلي، في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي علق جميع مساعداته للفلسطينيين ويراجع المشاريع المشتركة بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل.

وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردًا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددًا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

الجزائر وفلسطين تبحثان آخر التطورات في مُحيط قطاع غزة:

تلقى الرئيس الجزائري، "عبدالمجيد تبون"، مكالمة هاتفية من نظيره الفلسطيني "محمود عباس"، أطلعه فيها على التجاوزات الخطيرة للقوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، مساء اليوم الإثنين.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، أن تبون جدد تضامن الجزائر الكامل حكومة وشعبًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على أن هذه التطورات تذكر الجميع بأن السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لن يتأتى إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جانبه وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالغ الشكر والتقدير للرئيس تبون على موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة.