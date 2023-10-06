قائمة منتخب إيطاليا لمباراتي مالطا وإنجلترا في تصفيات يورو 2024

حدد لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، القائمة المستدعاة لخوض مباراتي مالطا وانجلترا في تصفيات يورو 2024 خلال فترة التوقف الدولية لشهر أكتوبر الحالي.

وتشهد قائمة إيطاليا الظهور الأول لنجم توتنهام الإنجليزي ديستني أودوجي.

قائمة منتخب إيطاليا لمباراتي مالطا وإنجلترا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، أليكس ميريت (نابولي)، إيفان بروفيديل ، جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي ، أليساندرو باستوني، كريستيانو بيراجي، ماتيو دارميان ، جيوفاني دي لورينزو ، فيديريكو ديماركو، فيديريكو جاتي جيانلوكا مانشيني - جورجيو سكالفيني، ديستني أودوجي.

خط الوسط: نيكولو باريلا، جياكومو بونافينتورا، بريان كريستانتي ، دافيدي فراتيسي، مانويل لوكاتيلي، ساندرو تونالي.

خط الهجوم: دومينيكو بيراردي، فيديريكو كييزا، مويس كين، جياكومو راسبادوري ، جيانلوكا سكاماكا ، ماتيا زكاغني، نيكولو زانيولو.