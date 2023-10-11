ثروته 50 مليون جنيه.. ضبط متهم ببيع المخدرات بالبداري فى أسيوط

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص ذو معلومات جنائية، مقيم بمركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط.

وذلك بسبب قيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتحقيق الأرباح وجمع مبالغ مالية، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال ممارسة الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وقام بإيداع جزء من تلك الأموال في حسابات مصرفية بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهار أنها جاءت من جهات مشروعة. وقدرت هذه الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.