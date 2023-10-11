القومي للإعاقة يبحث إعداد دبلومة تربية خاصة وقاموس لغة إشارة موحد

استقبلت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، وفدًا من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة د. أسامة فاروق، وكيل كلية التربية الخاصة للدراسات العليا والبحوث التربوية ورئيس قسم الاضطرابات الانفعالية والسلوكية، للتعرف على دور واختصاصات المجلس في التعامل مع ذوي الهمم وقضاياهم وآليات دمجهم وتمكنيهم، كذلك بحث أوجه التعاون التي من الممكن أن تتم بين المجلس والجامعة لخدمة ذوي الإعاقة.

صرحت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة بأن اللقاء تناول دور واختصاصات المجلس وفق القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٩، وإنجازات المجلس خلال الفترة الماضية، وأهم الاستحقاقات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية الجديدة، كذلك بحث أوجه التعاون المستقبلية مع كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفق بروتوكول التعاون المُبرم بين الجهتين خلال عام 2019.

واستعرض اللقاء فئات ذوي الإعاقة المتواجدة بالجامعة، والمشاكل التي تواجههم في العملية التعليمية خاصة التعليم الجامعي، ومناقشة دور الجامعات تجاههم، كذلك مناقشة إعداد قاموس لغة إشارة موحد للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وإعداد مترجم لغة إشارة محترف، والمناهج التعليمية الخاصة بذلك.

وتم خلال اللقاء التعرف على تخصصات الدراسات العليا بالجامعة، وإمكانية إنشاء دبلومة تربية خاصة داخل الجامعة، كما تناول اللقاء إمكانية إجراء ورش تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف المجلس كونه بيت الخبرة الفني، وإمكانية إقرار مقرر لغة الإشارة على مستوى جميع جامعات مصر، والاتفاق على تنظيم الجامعة لمؤتمر كبير تحت رعاية المجلس يتم فيه التواصل مع طلاب الكليات المختلفة بهدف تقديم التوعية المطلوبة و الدعم الفني اللازم من المجلس.

وخلال اللقاء دار حديث مطول بين د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من طلاب الكلية الذين كانوا ضمن الوفد، واستمعت إلى مقترحاتهم المتعلقة بالدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، وناقشت معهم آلية وكيفية التطوع للمساهمة فى دعمهم، كما ناقشت مع ممثل اتحاد الطلاب بالجامعة آليات التعاون المطلوب مع الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء تم بحضور عدد من أعضاء المجلس القومي لذوي الإعاقة، على رأسهم المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وعدد من أعضاء المكتب الفني بالمجلس، في حين حضر من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا د. أسامة فاروق، وكيل كلية التربية الخاصة للدراسات العليا والبحوث التربوية، ورئيس قسم الاضطرابات الانفعالية والسلوكية، ود. عمر السيد حماده، رئيس قسم الإعاقات السمعية والبصرية، والدكتورة وسام منير، مدرس قسم الإعاقات السمعية والبصرية، ومنسق لجنة الأنشطة الطلابية والإعلامية بالكلية ومنسق بروتوكول التعاون بين المجلس والكلية، وضم الوفد أيضاً بعض من أساتذة الهيئة المعاونة بالكلية ومنهم نهي كمال، مدرس مساعد قسم الإعاقة السمعية والبصرية، ومنى عوني، متخصص لغة الإشارة بالكلية، ورانيا أشرف متخصص في قسم الإعاقات السمعية والبصرية، وسلمي محمد وعمر جوهر، من قسم الاعاقة الحركية بالكلية، وابتهال عزت، من قسم صعوبات التعلم والموهبة، و رنا محمد، من قسم التأخر العقلي.