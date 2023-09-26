خطوات استخراج جواز سفر للأطفال بالسعودية

يرغب الكثير من المواطنين في الممكلة العربية السعودية، في معرفة التفاصيل الكاملة لاستخراج جواز سفر للأطفال، حيث أن هناك إجراءات مهمة تتطلب الالتزام بها بغية استخراج جواز السفر بنجاح، عبر منصة أبشر الإلكترونية.

الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

وجود بطاقة العائلة الأصلية لولي الأمر.

يقدم للطفل صورة حديثة.

تكون صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء

تقديم صور من البطاقة الشخصية، ويجب أن يكون مضافا بها الأطفال المراد استخراج جواز سفر لهم.

وجود عدد 2 صورة من مقاس 4×6.

تكون صورة غير فورية أو مسحوبة للفرد المراد إصدار الجواز له.

تكون الصور بالزي السعودي لمن هم أكثر من 15 عامًا.

خطوات استخراج جواز سفر للأطفال عبر منصة أبشر

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية من هنا

إدخال اسم المستخدم أو رقم هوية ولي الأمر

إدخال كلمة السر.

كتابة الرمز المرسل في الخانة المخصصة له.

اختيار صفحة الجوازات.

النقر أيقونة إصدار جواز لمن هم أقل من 15 عاما.

الضغط على أيقونة التالي

تحديد أفراد الأسرة الراغبين في إصدار جواز سفر، والنقر على تنفيذ.

استكمال كتابة البيانات المطلوبة، والضغط على زر التالي.

إرفاق صورة شخصية لصاحب جواز السفر.

الموافقة على الشروط والأحكام، والنقر على زر التالي ، ويتم طلب إصدار الجواز بنجاح.