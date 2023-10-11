موعد غرة شهر ربيع الثاني فلكيًا

ربيع الثاني.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن موعد غرة ربيع الثاني ولاسيما مع قرب انتهاء شهر ربيع الأول خلال أيام قليلة، والذي يعد الشهر الثالث في التقويم الهجري.

محاق ربيع الثاني

وقد كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد ميلاد القمر الجديد، لافتًا إلى أن محاق ربيع الثاني سيكون يوم 14 أكتوبر الجاري، ولن يكون مرئيًا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم.

بدء ميلاد القمر الجديد

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أن ذلك اليوم يكون بدء ميلاد القمر الجديد، حيث يشرق مع الشمس ويغرب معها تمامًا فيكون وجهه المضيء مواجهًا للشمس ووجهه المظلم مواجهًا للأرض.

وذكر رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عمومًا، والتي يفضلها الفلكيون كثيرًا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية

وتابع، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فضلًا عن أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، والظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا.