غدًا.. أول أيام شهر ربيع الأول

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديا هو المتمم لشهر صفر لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا، وأن يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا.

وتحل ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الأربعاء بعد القادم الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري.

كانت استطلعت دار الإفتاء هلال شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا، الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.



