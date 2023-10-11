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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مجدي بدران: مبادرة 100 يوم صحة تستهدف الارتقاء بالخدمات الطبية

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة 100 يوم صحة تذهب لكل المناطق في مصر للبحث عن المرض قبل حدوثه وقبل حدوث مضاعفات.

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مبادرة "100 يوم صحة" تُجري فحوصات للعاملين بديوان عام قنا

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تقديم 290 ألفًا و763 خدمة أمس خلال حملة «100 يوم صحة»

حملة 100 يوم صحة

وأضاف “بدران” في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء،أن مد الحملة توجيه حضاري، ونثمن هذا القرار من الرئيس السيسي.

وشدد على أن حملة 100 يوم صحة لها تأثير غير عادي على صحة المواطنين، وهذا الأمر في غاية الأهمية للارتقاء بالخدمات الطبية.

الخدمات الطبية

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن مبادرة 100 يوم صحة حققت نجاحًا كبيرًا، وقدمت مئات الآلاف من الخدمات الطبية في كل المحافظات.

 

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