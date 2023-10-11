مجدي بدران: مبادرة 100 يوم صحة تستهدف الارتقاء بالخدمات الطبية

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة 100 يوم صحة تذهب لكل المناطق في مصر للبحث عن المرض قبل حدوثه وقبل حدوث مضاعفات.

حملة 100 يوم صحة

وأضاف “بدران” في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء،أن مد الحملة توجيه حضاري، ونثمن هذا القرار من الرئيس السيسي.

وشدد على أن حملة 100 يوم صحة لها تأثير غير عادي على صحة المواطنين، وهذا الأمر في غاية الأهمية للارتقاء بالخدمات الطبية.

الخدمات الطبية

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن مبادرة 100 يوم صحة حققت نجاحًا كبيرًا، وقدمت مئات الآلاف من الخدمات الطبية في كل المحافظات.