سكان غزة محاصرون بالعطش والجوع والقصف (شاهد)

عرضت قناة “العربية” تقرير عن الأوضاع في غزة بعنوان: “حياة مئات الآلاف في غزة تحت رحمة الجوع والعطش والقصف الإسرائيلي”.

وذكر التقرير أن حياة السكان في قطاع غزة باتت تحت رحمة القصف المكثف والجوع والعطش بعد أن طبقت إسرائيل حصارها على القطاع وقامت بقطع الكهرباء والماء.

الوضع مدمر في فلسطين

من جانبه قال ثامر عبد الجابر مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، إن الوضع مدملر نحن على الارض نبذل كل مافي وسعنا لنتأكد من أن الاشحاص المحتاجين والذين فروا من منازلهم وأولائك الذين يعيشون في المأوي يحصلون على الطعام والمساعدة للبقاء على قيد الحياة.

الغارات الإسرائيلية

وذكر التقرير أن عدد النازحين بسبب الغارات الإسرائيلية يقترب من 200 ألف عائلة موزعين على مدارس للاونروا في القطاع.

وتعالت أصوات منظمات أممية، حيث حذرت من كارثة إنسانية ودعت لضرورة فتح ممرات إنسانية لتوفير الإمدادات الاساسية من غذاء ودواء للمواطنين.