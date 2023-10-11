الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله اللبناني يعلن قصف موقع عسكري إسرائيلي بصواريخ موجهة

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت موقع الجرداح الإسرائيلي بصواريخ موجهة، مؤكدًا سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

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 أكد حزب الله في بيان اليوم الأربعاء أن قصف موقع الجرداح جاء كرد حازم – وفقًا لتعبيره - على الاعتداءات الإسرائيلية أمس الأول والتي أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر الحزب.

 اعتبر الحزب في بيانه أن المقاومة الإسلامية بلبنان ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف لبنان وأمن شعبه خصوصًا عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط ضحايا.

تصاعدت حدة التوتر أمس الأول بعد تسلل بري لمسلحين عبر نقطة بالقطاع الغربي على الحدود والاشتباك مع جنود من قوات الاحتلال بالأعيرة النارية، فيما أطلقت قوات الاحتلال قذائف صاروخية ومدفعية استهدفت منشآت تابعة لحزب الله؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصره على الأقل، ورد حزب الله باستهداف ثكنتين عسكريتين لجيش الاحتلال على الحدود.

 أمس أكد حزب الله استهداف آلية عسكرية في إحدى المستوطنات الإسرائيلية وأصابها، فيما أطلقت قوات الاحتلال القذائف بكثافة على مناطق بالقطاع الغربي.

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