الجيش اللبناني يُصدر بيانًا عاجلًا بعد القصف الإسرائيلي الأخير

أصدر "الجيش اللبناني"، مُنذ قليل، بيانًا عاجلًا كشف فيه تفاصيل القصف الذي شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد ردًا على قصف بالمدفعية استهدف الأراضي المحتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الإثنين.

وقال الجيش اللبناني في بيانه: "يتعرض خراج بلدتَي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي. تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم".

ومُنذ قليل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان مقتضب: "مروحيات حربية لجيش الدفاع تشن غارات في لبنان".

وفي بيان مُنفصل، قال أدرعي: "قتل عدد من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ويواصل الجيش عمليات التمشيط في المنطقة، كما تشن المروحيات حاليًا غارات في المنطقة".

من جانب آخر، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن مسؤول في حزب الله اللبناني نفي تنفيذ أي عملية داخل الكيان الصهيوني.

ووقع قصف مدفعي واشتباك بالرصاص عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ما أسفر عن مصرع متسللين اثنين من لبنان.

روسيا تعليقًا على أحداث غزة: "ندعو لوقف فوري لإطلاق النار ونبذ العُنف"

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا"، على التصعيد الحاد للوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، السبت.

وقالت ممثلة الخارجية، إن الجانب الروسي يُعرب عن قلقه الجدي من انفلات التصعيد بشكل حاد في تلك المنطقة.

وأضافت زاخاروفا: "في هذا الصدد، نؤكد موقفنا المبدئي والثابت بأنه لا يمكن بوسائل القوة حل هذا النزاع المستمر منذ 75 عامًا، وفقط يمكن حله حصرًا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ومن خلال إقامة عملية تفاوضية كاملة على الأسس القانونية - الدولية المعروفة، التي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل".

وتابعت ممثلة الخارجية الروسية القول: "نعتبر التصعيد الحالي واسع النطاق للوضع بمثابة مظهر آخر خطير للغاية لحلقة العنف المفرغة، وهو نتيجة مباشرة للفشل المزمن في الامتثال للقرارات ذات العلاقة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولقيام الغرب عمليًا بعرقلة عمل رباعية الشرق الأوسط للوسطاء الدوليين التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".