حنان بلخي .. أول سعودية تتولى مدير الصحة العالمية لإقليم المتوسط "من هي"

حنان بلخي.. في سابقة تعد الأولى من نوعها، تم انتخاب السعودية الدكتورة حنان بلخي كمديرًا لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك خلال فعاليات الجلسة العامة للدورة الـ70 لمنظمة الصحة العالمية والتي تعقد فعاليتها خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وزير الصحة يهنئ حنان بلخي

وقد قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خالص التهاني الدكتورة حنان بلخي للجهود التي بذات وجعلتها تقوزبالمنصب، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق الدائم والنجاح وتحقيق رؤية دول الإقليم تجاه الملفات والقضايا المشتركة الصحية، ومؤكدًا استعداد مصر الدائم للتعاون المستمر مع المدير الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية الدكتور أحمد بن سالم المنظري،البالغة خمس سنوات في 31 يناير 2024م.

ميلاد حنان بلخي

في عام 1978م، وُلدت بلخي في الولايات المتحدة الأمريكية وبقيت فيها حتى عمر الست سنوات لتعود بعد ذلك إلى وطنها الأم المملكة العربية السعودية وتكمل فيها مسيرتها التعليمية.

وقد تخرجت بلخي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1991م.

استكملت تدريبها في طب الأطفال في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

أمضت ما يقارب من 25 عامًا من الحياة العملية كطبيبة في مجال الصحة العامة وصحة الطفل والأمراض السارية.

وتعد بلخي من أبرز السعوديات التي لها باع طويل في القطاع الصحي على مدار سنوات.

مناصب تقلدها

كما تولت أدوارًا قيادية من خلال عضويتها في أفرقة الدارة العليا لصياغة السياسات الصحية الوطنية الحاسمة وتنفيذها، إضافة إلى ذلك أنشأت برنامجًا بحثيًا يحظى بإشادة كبيرة من أجل النهوض بالصحة العامة من منظور "صحة واحدة" متعدد القطاعات يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

كما شغلت بلخي منصب منصب المديرة التنفيذية لمكافحة العدوى والوقاية منها من وزارة الحرس الوطني لحوالي العشر سنوات

كما حصلت على الزمالة في الجمعية الأوروبية المتخصصة بعلم الأحياء الدقيقة السريري وبعلم الأمراض المعدية.