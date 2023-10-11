الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السعودية.. التفاصيل الكاملة لتسجيل المواليد عبر أبشر

مولود
مولود

السعودية.. التفاصيل الكاملة لتسجيل المواليد عبر أبشر، أتاحت المملكة العربية السعودية، الحصول على شهادة الميلاد إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، وهو من خلال اتباع خطوات وشروط حددتها الحكومة بغية تسجيل المواليد الجدد كافة.

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شروط تسجيل المواليد عبر منصة أبشر

عدم تجاوز 360 يومًا من تاريخ الولادة.

التسجيل فقط من داخل المملكة وليس من الخارج.

يجب وجود بلاغ ولادة إلكتروني من خلال وزارة الصحة.

يتم تسجيل الأطفال المولودين حديثا خلال شهر.

وجود حساب على منصة أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة.

يكون لدى ولي الأمر عنوان وطني مسجل للمستفيد من الخدمة.

خطوات تسجيل مولود عبر أبشر 

في البداية الدخول  إلى منصة أبشر الإلكترونية من هنا

يجب تحديد أبشر أفراد.

الدخول إلى الحساب من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول على  الخدمات الإلكترونية.

النقر على أيقونة الأحوال المدنية.

اختيار خدمة تسجيل المواليد.

يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة.

أخيرًا النقر على تأكيد.

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