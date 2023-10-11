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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المصري: لسنا طرفًا في أزمة عيد ومنصور ولا نمانع التفاوض مع الزمالك

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أكد رجب عبدالقادر عضو مجلس إدارة النادي المصري، أنه لا يعرف سبب عدم حسم قضية أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، خصوصًا أن اللاعبان غير مقيدان في أي نادٍ، وتم الاستعلام عن موقفما وتم التأكد من عدم قيدهما في صفوف الزمالك.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "وبناءُ على نتيجة الاستعلام، تم إبرام عقود رسمية من جانب إدارة النادي المصري، مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ولا نعرف ما هو ذنب النادي في ذلك".

وأضاف: "طلبنا تأجيل التحقيق لوجود أحمد عيد مع المصري في مراكش خلال المعسكر الخارجي، والنادي ليس طرفًا في المشكلة تمامًا، وسنقوم بسلك جميع الطرق القانونية داخل مصر قبل تقديم أي شكاوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، نريد إشراك اللاعبين في المباريات لحين صدور قرار حاسم في تلك القضية".

وواصل: "لا أعرف سبب أن الأمور مُجمدة من جانب اتحاد الكرة، فلم نستفد من اللاعبين أو يصدر قرار نهائي وحاسم، يجب السماح للاعبين بالمشاركة في المباريات لحين انتهاء التحقيق، واتحاد الكرة خاطبنا لضم أحمد عيد لصفوف المنتخب وهو اعتراف ضمني بوجود اللاعب ضمن صفوف نادينا والعلاقة جيدة مع نادي الزمالك".

وأتم: "لا مجال للتفاوض مع نادي الزمالك بشأن أحمد عيد وأحمد ايمن منصور، ولا نمانع من الاتفاق مع نادي الزمالك عند انتخاب مجلس جديد بما يحقق المصلحة المشتركة للجميع".

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