ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 974 شهيدًا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 974 شهيدًا وأكثر من 5 آلاف مُصاب، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

أطفال غزة

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي بدأ قبل أيام عدة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.