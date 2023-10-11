فلسطينية تنهار بعد وفاة ابنتها الحامل في قصف إسرائيلي

انهارت سيدة فلسطينية، على جثمان ابنتها ، حيث حملت الجثمان، وهي تهرول وراء رجال الإسعاف الذين حملوها إلى ثلاجة الموتى، وجلست الأم وهي تبكي وتردد: الله يرحمك يا بنتي .. والله تزوجت منذ شهرين، وكانت فرحانة بحملها قبل أيام من قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ قطاع غزة.

سيدة فلسطينية

ضرب غزة

وظلت المرأة الفلسطينية الجسورة، تردد: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها، وهي تبتلع ريقها على مضض، إنا لله وإنا إليه راجعون .. لا حولة ولا قوة إلا بالله.. يا رب اشفي لي بنتي يا رب.. هي استشهدت لكن ربنا يشفيها، وهي وحيدتي، وأكرمني ربي فيها.

جاء ذلك في مقطع فيديو مذاع عبر قناة العربية.