الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شركة حلوان للصناعات غير الحديدية تكرم أبناء العاملين والمحالين للمعاش

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي و المتحدث الرسمي للوزارة ، بأنه  في ضوء توجيهات المهندس  محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتواصل الدائم مع العاملين و عقد  الأنشطة و الفاعليات التي  من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين و تحفيزهم على تحسين الأداء، قام رئيس مجلس إدارة (مصنع 63 الحربي)  المهندس محمد فاروق العشماوي بتنظيم احتفالية للاحتفاء بأبناء العاملين المتفوقين دراسياً.

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 حيث بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم وجه رئيس مجلس إدارة المصنع التحية و التقدير لكل العاملين  الذين شملوا أبنائهم بعطائهم الغير  محدود حتى بلغوا قمة التفوق مشيرا إلى إنها رسالة جليلة يثمنها المصنع لهم و لا تقل أهمية عن ما يقدمونه من جهد و عطاء في العمل، و قام  "العشماوي" بتقديم شهادات التقدير لتشجيعهم، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد و اتخاذ التفوق منهج تفكير و حياة، و دعاهم إلى ضرورة أن يمتد أثر عملهم إلى نفع الآخرين، متمنياً لهم دوام النجاح و التفوق و أن يظلوا فخراً لآبائهم و لمصنع 63 الحربي

 وعقب ذلك تم تكريم العاملين المحالين إلى المعاش عرفاناً لهم لقيامهم بدورهم خلال مسيرتهم المهنية على أكمل وجه، مشيراً أن هذا التكريم يأتي في إطار الحرص على تكريم العاملين البالغين سن التقاعد القانونية تقديراً ووفاءً لأبناء الإنتاج الحربي الذين أفنوا عمرهم في خدمة شركاتهم و قاموا بتأدية عملهم بكل إخلاص و تفاني، و عقب انتهاء الحفل حرص رئيس مجلس الإدارة على التقاط الصور التذكارية مع الطلبة و العاملين.

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