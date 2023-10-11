مقابر غزة تحت القصف.. الأموات لم يسلموا من انتهاكات جيش الاحتلال

تتصاعد الأحداث في قطاع غزة، بشكل سريع وتدفع سكان القطاع للنزوح إلى مدارس الأونروا، فيما يواصل جيش الاحتلال قصف المدنيين في تلك المدارس، وامتد القصف الإسرائيلي الغاشم ليشمل قصف مقابر الأموات في قطاع غزة.

القصف الإسرائيلي

وحُرم عدد كبير من المناطق السكنية في قطاع غزة من التيار الكهربائي، بسبب الدمار الكبير الذي حل بشبكاتها وتحتاج إلى وقت كبير لإعادة بنائها وترميمها.

وأثر انقطاع التيار الكهربائي على عمل الأجهزة الطبية بالمستشفيات التى تستقبل المصابين، كما تكدست ثلاجات الموتى بالمستشفيات بالشهداء، وأصبحت هناك أزمة في دفنها في ظل استهداف قوات الاحتلال للمقابر بقطاع غزة.

وذكرت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في حي الكرامة شمال غرب غزة عن طريق سيل من الغارات المتواصلة.

وتتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 900 شهيد ونحو 4500 جريح على الأقل، بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة في القطاع أمس الثلاثاء.