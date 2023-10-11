الصحة الفلسطينية: 974 شهيدا و5 آلاف مصاب جراء العدوان الإسرائيلي علي غزة

ارتفع اليوم الأربعاءعدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 974 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 5 آلاف جريح.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، أن 950 شهيدا ارتقَوا في قطاع غزة، وأصيب 5000 آخرون في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، لليوم الخامس على التوالي.

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 24 شهيدا، بعد ارتقاء الشهيدين عبد الرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي، برصاص الاحتلال في حي عين اللوزة في بلدة سلوان بمدينة القدس، وأصيب نحو 150 آخرين.

وزيرة الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة بلا كهرباء لنفاد الوقود

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من أن مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة سينفد الخميس.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت الوزيرة، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي وصفتها بالكارثية في المستشفيات، خاصة "بعد توقف الكهرباء خلال ساعات من الآن".

من جانبه، قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم للإذاعة الفلسطينية إن غزة "ستغرق في الظلام خلال ساعات".

وأوضح ملحم أنه لم يتبق في شركة كهرباء غزة سوى 300 ألف لتر من الوقود، وهي كمية تكفي ما بين عشر ساعات و12 ساعة فقط.

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