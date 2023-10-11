العدل الفلسطيني: بايدن يدعم إسرائيل على حساب شعب غزة

دعا الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، الأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات للاحتلال يمثل تهديدا للأمن والسلم في العالم أجمع.

ضرب غزة

وأضاف الشلالدة، خلال مداخلة هاتفية عبر القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك المواثيق الدولية بمنع الإمدادات الغذائية عن قطاع غزة، وعلى الدول الأطراف في اتفاقية جنيف عقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل احترام بنود الاتفاقية وتنفيذ القانون الدولي.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدعم إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويعطل قرارات الشرعية الدولية، متابعا أن الحكومة الفلسطينية، تقدر موقف الحكومة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.