إصابة 10 أشخاص في حادث بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص جميعهم من العمالة الزراعية بكسور وكدمات متفرقة ،في حادث تصادم سيارتين بطريق العلمين ، أثناء توجههم للعمل بالمزارع ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ،وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة تقل العمالة الزراعية ، أثناء توجههم للعمل بالمزارع ،بسيارة ربع نقل ،بطريق وادي النطرون /العلمين

أسفرت الواقعة عن إصابة 10 من العمال الزراعيين وهم كل من م.أ.١٨ سنه ،م.ع.33سنة ،ع.ف.40سنة ،ع.ف.20سنة ،ع.م.22سنة ،ع.ر.18سنة ،ع.ع.34سنة ،ع.غ.36سنة ،ف.ف. 42سنة ،م.ع.21سنة ،ب.م.24سنة ،بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون لتلقي العلاج ، وتولت النيابة التحقيق