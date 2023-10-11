الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 10 أشخاص جميعهم من العمالة الزراعية بكسور وكدمات متفرقة ،في حادث تصادم  سيارتين بطريق العلمين ، أثناء توجههم للعمل بالمزارع ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ،وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة تقل العمالة الزراعية ، أثناء توجههم للعمل بالمزارع ،بسيارة ربع نقل ،بطريق وادي النطرون /العلمين

أسفرت الواقعة عن إصابة 10 من العمال الزراعيين وهم كل من م.أ.١٨ سنه ،م.ع.33سنة ،ع.ف.40سنة ،ع.ف.20سنة ،ع.م.22سنة ،ع.ر.18سنة ،ع.ع.34سنة ،ع.غ.36سنة ،ف.ف. 42سنة ،م.ع.21سنة ،ب.م.24سنة ،بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون لتلقي العلاج ، وتولت النيابة التحقيق

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