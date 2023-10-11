٧.٥ جنيها الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق فارسكور الحضاري

شهدت أسعار الخضار والفاكهة انخفاض ملحوظ فى الاسعار، بالنسبة لأغلب الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم من 25 إلى 15 جنيهات، واليوم 7.5 جنية والبطاطس من 15 إلى 10 جنيه، والبصل من 25 إلى 15 جنيه.

وسجلت الكوسة سعر 7 جنيهات، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

وبلغ سعر الباذنجان البلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي من 12 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض ما بين 11 و 8 جنيهات، والفلفل الرومى من 15 إلى 10 جنيهات، والفلفل الصوب من 7 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان من 20 إلى13 جنيها.

و أكد القصاص ، استقرار أسعار معظم أسعار الخضروات والفاكهة، حيث يصل سعر كيلو الطماطم 7.5 جنيه للكيلو بدلا من 25 جنيها ، وكيلو البطاطس ب 8 جنيه للكيلو وكيلو والبصل ب 15 جنيهات وبلغ سعر الكوسة 8 جنيهات للكيلو، والجزر ب 25 جنيه للكيلو والفاصوليا 16 جنيها للكيلو، والبسلة ب 12 جنيهات، والثوم بـ 24 جنيها، فيما يباع كيلو البرتقال البلدي 12 جنيهات، والليمون البلدي بـ 7 جنيهات .أما كيلو البلح السيوي يصل ثمن الكيلو الواحد 50 جنيها للكيلو والجوافة ب 10 جنيهات للكيلو والكنتالوب ب ١١ جنيهات ، وكيلو التفاح 40 جنيه.

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