القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا الودية غدًا

يتقابل منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره زامبيا، فى المواجهة الودية التىت تجمع المنتخبين، استعدادا لخوض منافسات بطولة أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا الودية

و تذاع مباراة مصر وزامبيا الودية غدا، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1.

معسكر الإمارات

و شهد مران منتخب مصر الأول لكرة القدم مشاركة اللاعبين: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .

تصريحات طارق السعيد

وفى سياق متصل تحدث طارق السعيد نجم منتخب مصر السابق عن رؤيته الفنية للفراعنة خلال المرحلة الحالية في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc قائلًا:"من الطبيعي وجود بعض الأخطاء في بداية أي لاعب صاعد، خصوصا أنه يفتقد الخبرة والاحتكاك، كما أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته الفنية، لكن حاتم سكر خامة جيدة وقادر على إفادة الزمالك في الفترة القادمة".

وأضاف: "لولا أن منتخب مصر في حاجة لوجود أحمد فتوح، كان من الممكن ابتعاده عن الزمالك في الفترة الأخيرة، وفتوح لاعب دولي وعاد للمشاركة وقدم مستوى جيد، والاحتياطي في الفريق هو محمد عبدالشافي الذي عاد من الاعتزال وهو من قادة الفريق مع شيكابالا، بينما لازال عبدالله جمعة بعيدًا عن الفريق وغير موجود مع الزمالك".

وزاد: "لذلك وجود حاتم سكر مهم لنادي الزمالك في ظل ضغط المباريات محليا وقاريًا للفريق خلال الفترة المقبلة، وحال تعرض اي لاعب للإصابة سواء فتوح أو عبدالشافي، فأن سكر سيكون موجود، وأي لاعب يتعلم من الاخطاء".

وأكمل: "منتخب مصر سيخوض مواجهتين قويتين أمام زامبيا والجزائر، والأجواء جيدة في الإمارات، وكل العناصر المميزة موجودة في المعسكر الحالي، والملعب رائع، والجماهير ستساند المنتخب الوطني بكل تأكيد، خصوصا في وجود الجالية المصرية التي استحوذت على 60 % من التذاكر".

وختم: "منتخب الجزائر من الفرق القوية ويمتلك لاعبين كبار مثل رياض محرز، وبالتأكيد ستكون مواجهة مفيدة لمنتخب مصر ومدربه روي فيتوريا المدير الفني".