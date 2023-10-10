لتفادي حوادث الصعق والشبورة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد من عدد من الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد بالتزامن مع شهر الخريف، والتي يشهد العديد من التقلبات والأمطار والعواصف الرعدية التي تستدعي اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر.

في هذا السياق حذر المركز الإعلامي للأرصاد من غطاء من السحب القادمة من المنطقة المدارية، سيبدأ في تغطية اغلب مناطق الجمهورية سواء القاهرة أو الوجه البحري أو حتى السواحل الشمالية، مدن القناة أيضا ومناطق من شمال الصعيد، مما سيساعد في انخفاض درجات الحرارة".

من جهة أخرى أكد المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أنه من بداية الاسبوع الحالي تنخفض درجات الحرارة على كافة الانحاء، والعظمى على القاهرة طوال الاسبوع لا تتجاوز الثلاثين درجة مئوية.

تحذير للسائقين

فيما حذر المركز الإعلامي من استمرار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، ويلزم على قائدي السيارات التزام الحذر والاحتياط.

وأضافت الهيئة أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

تحذير من حوادث الصعق

من جهة أخرى تتعرض محافظات شمال الصعيد إلى سقوط الأمطار المصحوبة بالرعد لتنير السماء وتحول الليل لنهار واضح مضيء، وحذر خبراء الأرصاد الجوية المواطنين من تصوير الرعد بالهواتف المحمولة أو الاقتراب من أعمدة الإنارة منعا لوقوع حوادث الصعق .

كما تتعرض عدد من المناطق بالقاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية) ومحافظات شمال الصعيد لسقوط الأمطار، وسط توقعات بامتدادها غدا لتصل شمال الوجه البحرى وشمال سيناء ومحافظات السواحل الشمالية.

زيادة احتمالية الإصابة بنزلات البرد

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال الأيام القادمة ستشهد انكسار درجة الحرارة في النهار، وبداية الإحساس بنسمات الهواء الباردة في أواخر الليل وساعات الصباح الباكر، وزيادة احتمالية الإصابة بنزلات البرد.

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من زيادة كبيرة في الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة والندى الغزير صباحًا، وزيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل، وظهور الشبورة المائية صباحًا في الوجه البحري خصوصًا على الطرق السريعة، وبداية تكاثر السحب الركامية والمنخفضة والمتوسطة وبداية مناوشات الأمطار خاصة على السواحل والدلتا.