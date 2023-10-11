الوادي الجديد: خطة لزيادة كفاءة المركبات والمعدات الثقيلة التابعة للوحدات المحلية

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تشكيل لجنة لمتابعة خطة المحافظة لرفع كفاءة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة التابعة لكافة الوحدات والقطاعات المحلية الحكومية. . تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وتجهيز مقر للطابور بكل مركز، في إطار خطة الدولة لرفع مستوى استعداد كافة المنظمات لمواجهة الأزمات والكوارث.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود أمين عام المحافظة، واللواء محمد فاروق نائب مدير أمن المحافظة، وقيادات تنفيذية وأمنية، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة. عدد من أعضاء مجلس النواب.

وهنأ جماهير الحضور وأهالي المحافظة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة واليوم الوطني الـ64 للمحافظة.

وقال إنه تم تكثيف الجهود لضبط ومراقبة الأسواق وتوفير السلع الأساسية من خلال توفير منافذ متنقلة في الأحياء والقرى النائية، وصرف قسائم المواد الغذائية المدعومة للحالات الأكثر احتياجا والأكثر خدمة بدعم من المحافظة، ووضع اللمسات النهائية. ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمقر مركز المعارض بمدينة الخارجة والتأكد من جاهزيتها. الفنادق؛ استعدادًا لملتقى تسويق المواعدة المصرية الثالث والذي سيقام يومي 14 و15 أكتوبر.

وأضاف أنه تمت مراجعة ومتابعة انضباط النظام التعليمي في المدارس بشكل دوري، وتم تعويض النقص بالتخصصات المطلوبة في المراكز من بين المعينين في مسابقة 30 ألف معلم، مع الإسراع في استكمال الاختبارات. إجراءات تشغيل أول مدرسة دولية رسمية، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الدراسة خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز بعقد لقاءات دورية مع المواطنين خاصة في القرى لحل المشاكل ومناقشة الشكاوى، وإجراء مسابقة لانتخاب رؤساء القرى لضخ دماء جديدة من الكفاءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ، وتسمية أحد شوارع مدينة موت وسط الداخلة تكريما للشهيد أسامة سعد سيد. تخليداً لتضحياتهم في خدمة الوطن.