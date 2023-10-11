الوادي الجديد تستعين بنظام بـ"GPS" لسحب الأراضي الزراعية غير المسددة للرسوم

قرر اللواء محمد الزملط، محافظ الوادي الجديد، ضم جميع الأراضي الزراعية التي لم تسدد مستحقات الدولة، من ضمن التعديات، وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة والسحب.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة صندوق استرداد الأراضي بالمحافظة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث قرر المحافظ منع وإيقاف استخدام حظائر المواشي في الأراضي المؤجرة بالخلفية. أراضٍ داخل الحيز الحضري، ومنح أراضٍ أخرى مقابل رسوم خارج الحيز، أو يتولى الصندوق بناء حظائر تراعي متطلبات السلامة والأمن. لتجنب خطر الحريق.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام كافة المشروعات الاستثمارية الزراعية القادمة بتقديم خطة زمنية لتنفيذها قبل استلام الأرض. وفي حالة عدم الالتزام بذلك سيتم إزالة الأرض وتكليف قطاع الري بإعداد خريطة بإحداثيات الأماكن والمناطق التي يمنع حفر الآبار فيها والتنسيق مع الري في حفر الآبار على الأرض وقد تم استلامها، بشرط أن تكون المساحات صغيرة (أقل من 200 فدان)، في حين يتم استبدال مساحات كبيرة، خاصة في بعض مناطق الخارجة وباريس.

كما قاد المحافظ أيضًا مراجعة لجميع مجالات المشروع الاستثماري لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)؛ وللحد من الزيادة أو النقصان يتم البيع للمستثمر بالسعر في حالة الزيادة ويتم تعويض السعر في حالة النقصان.