الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

القيادة الأمريكية تعلن وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط

حاملة طائرات
حاملة طائرات

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن وصول حاملة الطائرات الهدف منه هو "ردع أي طرف يسعى لتوسيع رقعة الحرب".

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل لسلطات الاحتلال الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء: "سوف نستمر في الوقوف متحدين، ودعم شعب إسرائيل الذي يعاني من خسائر لا توصف، ومعارضة الكراهية والعنف الناجمين عن الإرهاب".

 

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