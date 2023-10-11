سكرتير بني سويف يناقش النهوض بالقرى المستهدفة خلال الاجتماع بأعضاء لجنة التنمية المستدامة

عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت اجتماعاً ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية بلجنة التنمية المستدامة بالقرى، وذلك بحضور نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، ومسؤولى :التضامن التموين الأزهر العمل،الصحة، الشباب والرياضة الزراعة تعليم الكبار المجلس القومي للمرأة وإقليمي السكان،التعليم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وإدارات التعاون الدولي الوحدة الاقتصادية التخطيط والمتابعة البيئة، الاستثمار المكتب الفني الموارد البشرية تنمية القرية، شؤون الإعاقة، السياحة،البنية الأساسية الصناعات الحرفية )،ورؤساء القرى المستهدفة وممثلي بعض الجمعيات الأهلية.، أعضاء اللجنة

ناقش السكرتير العام جهود المديريات والوحدات المحلية بالقرى المستهدفة خلال الفترة الماضية وخطة العمل في المرحلة القادمة ، حيث تستعد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لعمل ندوات بجزيرة الفقاعي ببا فيما تم الاستفادة من المتدربين علي أعمال الكهرباء والسباكة بالقري المسنهدفة بالتعاون مع مديرية العمل ، بينما تنسق مديرية الشباب مع الجهات الشريكة للتدريب علي صناعة الكليم والسجاد اليدوي ، في حين تقوم إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة بعمل برنامج تأهيل لذوي الإعاقة بالتعاون مع ثقافة بني سويف ، علي الصناعات الحرفية و التراثية ، و قامت مديرية العمل بعمل تدريب علي برنامج التسويق الالكتروني وأيضا التدريب علي المشغولات النحاسية بجانب التجهيز برنامجين بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة للتدريب علي صيانة المحمول والأجهزة الكهربائية

وكلف السكرتير العام الوحدة الاقتصادية بإعدادبيان تفصيلي عن المتدربات علي الخيامية بقرية قمن العروس ، بجانب قيام رؤساء القرى بعمل بيان تفصيلي لكل المتدربين علي صناعة الصابون السائل و صناعة الاعلاف والذين تم تدريبهم بالتعاون مع الزراعة لمتابعة النتائج العملية علي أرض الواقع لديهم ، علاوة على عقد ندوات توعوية بكل قرية بمعرفة رؤساء القري لشرح تجربة عمل ونجاح ممن تم تدريبهم بالقري علي الصناعات الصابون السائل صناعة العلائق فضلاُ عن قيام إدارة بناء وتنمية القرية بتوفير قروض للمتدربين علي المهن المختلفة بمديرية العمل مثل الكهرباء ، السباكة صيانة المحمول لتكون مصدر دخل للأسر بالقري المستهدفة بالإضافة إلى إنشاء صفحة على موقع تواصل اجتماعي للترويج وعرض جميع منتجات المشغولات اليدوية والتراثية.

FB_IMG_1696973514236