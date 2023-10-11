الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم المنتخب السابق : مواجهة مصر والجزائر مفيدة لـ فيتوريا

مصر والجزائر
مصر والجزائر

أكد طارق السعيد نجم منتخب مصر السابق، أنه مؤيد لقرار خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بالتمسك بوجود حاتم سكر ورفض إعارته لأي نادٍ، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك قدرات جيدة ويحتاج للتطور والثقة خلال المرحلة المقبلة.

إقرأ أيضًا..

txt

بمشاركة صلاح ..منتخب مصر يواصل تدريباته بالإمارات استعدادا لوديتي زامبيا و الجزائر

txt

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر بالإمارات

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "من الطبيعي وجود بعض الأخطاء في بداية أي لاعب صاعد، خصوصا أنه يفتقد الخبرة والاحتكاك، كما أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته الفنية، لكن حاتم سكر خامة جيدة وقادر على إفادة الزمالك في الفترة القادمة".

وأضاف: "لولا أن منتخب مصر في حاجة لوجود أحمد فتوح، كان من الممكن ابتعاده عن الزمالك في الفترة الأخيرة، وفتوح لاعب دولي وعاد للمشاركة وقدم مستوى جيد، والاحتياطي في الفريق هو محمد عبدالشافي الذي عاد من الاعتزال وهو من قادة الفريق مع شيكابالا، بينما لازال عبدالله جمعة بعيدًا عن الفريق وغير موجود مع الزمالك".

وزاد: "لذلك وجود حاتم سكر مهم لنادي الزمالك في ظل ضغط المباريات محليا وقاريًا للفريق خلال الفترة المقبلة، وحال تعرض اي لاعب للإصابة سواء فتوح أو عبدالشافي، فأن سكر سيكون موجود، وأي لاعب يتعلم من الاخطاء".

وأكمل: "منتخب مصر سيخوض مواجهتين قويتين أمام زامبيا والجزائر، والأجواء جيدة في الإمارات، وكل العناصر المميزة موجودة في المعسكر الحالي، والملعب رائع، والجماهير ستساند المنتخب الوطني بكل تأكيد، خصوصا في وجود الجالية المصرية التي استحوذت على 60 % من التذاكر".

وختم: "منتخب الجزائر من الفرق القوية ويمتلك لاعبين كبار مثل رياض محرز، وبالتأكيد ستكون مواجهة مفيدة لمنتخب مصر ومدربه روي فيتوريا المدير الفني".

مواد متعلقة

وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي بعد الفوز لقب بطولة العالم بأوزباكستان

مصطفى محمد و النني ينضمان إلى معسكر منتخب مصر اليوم

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للصم للتأهل لنصف نهائي كأس العالم بماليزيا

موعد مباراة منتخب مصر للكرة الطائرة واليابان بتصفيات أولمبياد باريس 2024

منتخب مصر للطائرة يعلن قائمته لتصفيات أولمبياد باريس 2024

العين تحتضن معسكر منتخب مصر أكتوبر المقبل

رسميًا.. الاتحاد الجزائري يعلن مواجهة منتخب مصر يوم 16 أكتوبر في الإمارات
الجريدة الورقية