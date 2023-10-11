وكيل تعليم جنوب سيناء يهنئ التربية الموسيقية بجنوب سيناء لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية

وكيل تعليم جنوب سيناء يهنئ توجيه التربية الموسيقية بالمديرية لحصوله على المركز الأول جمهوري بمسابقة " المدارس الخالية والمواهب" لمراكز تنمية القدرات الموسيقية لصيف ٢٠٢٣

بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء توجيه عام التربية الموسيقية بالمديرية لحصول مدرسة الزهور الابتدائية بطور سيناء على المركز "الأول" على مستوى الجمهورية بمسابقة " المدارس الخالية والمواهب" لمراكز تنمية القدرات الموسيقية لصيف ٢٠٢٣، متمنيا لهم مزيدا من الإنجازات ومشيدا بالجهود المبذولة بتوجيه عام التربية الموسيقية وإدارة طور سيناء ومعلمات التربية الموسيقية المشاركات بالمركز .

ووجه وكيل الوزارة بتكريم المشاركات والمشاركين بالمسابقة مع تكثيف الأنشطة لإظهار دور المدرسة بتنمية المواهب وصقل المهارات.

من جانبه وجه سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية التهنئة لوكيل الوزارة على دعمه الأنشطة والمسابقات الذي انعكس بدور إيجابي على حصول المديرية على مراكز مشرفة، كما وجه الشكر الى أماني سامي جيد موجه عام التربية الموسيقية، وكل أعضاء فريق مركز تنمية القدرات على جهودهم المبذولة .

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