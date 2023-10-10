بايدن: أمريكا وفرت الأسلحة والذخائر اللازمة للقبة الحديدية في إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وفرت الأسلحة الاعتراضية والذخائر المطلوبة للقبة الحديدة حتى لا ينقص إسرائيل أى شيء تحتاجه للدفاع عن نفسها وشعبها.

وأكد بايدن أن أمريكا ستقف جنبًا إلى جنب مع إسرائيل وستقدم لها الدعم اللازم للدفاع عن نفسها، كما أكد على استعداد البلاد "لنقل أي أصول عسكرية أمريكية إلى إسرائيل كلما تطلب الأمر".

وأضاف: "إدارتي تشاورت مع الكونجرس منذ بداية تلك الأزمة وطالبت بأن يتم اتخاذ تدابير فورية حتى يكون هناك مساعدة لإسرائيل".

واعتبر بايدن أن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان "شرًا مطلقًا".

رد إسرائيل يجب أن يكون حاسمًا:

وأشار بايدن إلى أنه أجرى اتصالًا آخر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبره فيها أن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسمًا، وأكد "سنساعد إسرائيل في تعزيز قدرات القبة الحديدية".

وذلك فيما وصلت حاملة الطائرة الأمريكية "جيرالد فورد" إلى أقصى شرق البحر المتوسط، ضمن مساعي توفير الدعم الجوي، أو خيارات الضربات بعيدة المدى لإسرائيل إذا طلبت ذلك، وأيضًا لزيادة الوجود العسكري الأمريكي من أجل منع الحرب المستمرة منذ أربعة أيام بين حركة حماس وإسرائيل من التحول إلى صراع إقليمي أكثر خطورة، حسب ما قال مسؤول أميركي لوكالة "أسوشيتد برس".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الطائرات الحربية والمدمرات والطرادات الأمريكية التي أبحرت مع حاملة الطائرة "جيرالد فورد" ستنفذ عمليات بحرية وجوية يمكن أن تتراوح بين جمع المعلومات الاستخبارية والاعتراضات والضربات بعيدة المدى.

وكان قد أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية القتال، وبعد أكثر من 80 ساعة، هاجم الجيش الإسرائيلي 2329 هدفًا في قطاع غزة، منها 1034 "هدفًا قويًا"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقد أسفرت عمليات القصف الإسرائيلية لغزة، عن حدوث عشرات المجازر بحق المدنيين بقطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد ما يقارب 1000 شهيد، وحدوث آلاف الإصابات، أغلبها من الأطفال والنساء، وكبار السن، مع هدم عشرات المنازل داخل القطاع.

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