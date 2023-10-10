مدير تعليم أبوتشت ينفي شائعة حدوث أمراض جانبية بعد تلقي التطعيم المدرسي

دعي الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا أولياء الأمور الي عدم الاستسلام للشائعات المتداولة حول خطورة الاصابة بامراض جانبية عند التطعيم المدرسي لابنائهم.

وفي سياق متصل ذكرت الإدارة الصحية بأبوتشت ان التطعيم المدرسي هو تطعيم الالتهاب السحائي ( الحمي الشوكية ) وهو عباره عن حقنه تحت الجلد او العضل يقي من الالتهاب السحائي ويعطي المناعة ضد الحمي الشوكية لمدة ثلاث سنوات وهذا النوع من التطعيم يستهدف المستوي الأول من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والإعدادي والثانوي اما عن النوع الثاني من التطعيم المدرسي هو التطعيم الثنائي هو عبارة عن حقنه عضلية ويحصن ضد أمراض الدفتريا و التيتانوس ويعطي مناعة اكثر من عشرة سنوات ويستهدف الصف الثاني والرابع الابتدائي.

اما عن الأعراض الجانبية لكلا اللقاحين فهي إحمرار او تورم او الم مكان الحقن وقد يحدث ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وهذه الأعراض طبيعية.

وتهيب الإدارة التعليمية الي عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة حول حدوث أمراض في حالة تلقي جرعات التطعيم كما تدعو أولياء الأمور الي ضرورة تلقي ابنائهم جرعات التطعيم حفاظا علي سلامة صحتهم.