إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بالدقهلية

تعرض 5 أشخاص للإصابة بجروح متفرقة نتيجة حادث تصادم سيارة وتوك توك، بطريق العصافرة - المطرية بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 5 اشخاص في حادث تصادم سيارة وتوك توك بالدقهلية:

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك، نتج عنه إصابة 5 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم على طريق العصافرة- المطرية، واصطدام سيارة بتوك توك، وتبين إصابة كل من " وائل السيد، مصاب باشتباه كسر فى الذراع، وريحانة السيد، ومحمود محمد، والبالغ من العمر 32 عامًا، عمار عبده الداودى، 16 عامًا، عمر محمد السعيدى، 14 عامًا بجروح متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المطرية، ووضعهم تحت الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

12 سيارة إطفاء ..في إخماد حريق شب بمول وامتد لبنزينة بالمنوفية

كما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق الذى نشب مساء اليوم بأحد المولات التجارية، وامتد لمحطة وقود مجاورة بقرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وكان حريق هائل نشب بأحد المولات التجارية وامتد لمحطة وقود مجاورة فى قرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية.

وتلقى اللواء عمرو عبدالرؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بنشوب حريق هائل بمول وامتد لمحطة وقود مجاورة فى قرية بوهة شطانوف تم الدفع بـ 12 سيارة تابعة للحماية المدنية كما تم الدفع بسيارات الإسعاف.

إصابة 8 أشخاص حريق محل أحذية فى باب الشعرية:

وفي واقعة أخرى أصيب 8 أشخاص فى حريق نشب داخل محل للأحذية في حارة بمنطقة باب الشعرية، ومازالت قوات الدفاع المدني تعمل جاهدة للسيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة نجدة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق فى محل أحذية، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكنت القوات من إنقاذ العاملين بالمحل ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية، وعددهم 8 أشخاص، ما بين حالات حروق واختناق.