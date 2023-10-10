الضمور البقعي.. طبيبة تكشف الأسباب الرئيسية للإصابة بأخطر مرض يهدد العيون

يعاني ملايين سكان العالم من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، حيث أن حوالي نصف من تجاوز عمرهم 75 عاما معرضون للإصابة به، وهو مرض مزمن يصيب كلتا العينين بصورة غير متناظرة، وكقاعدة يكون أشد في عين واحدة، يصاحبه حدوث تغيرات في المنطقة المركزية لشبكية العين.

أعراض الضمور البقعي

يتطور الضمور البقعي في المراحل الأولى من دون أعراض، حيث يلاحظ الشخص انخفاض طفيف في حدة الرؤية لا يمكن تصحيحه بالنظارات، كما قد يشعر بعدم الراحة أثناء القراءة، ويصعب عليه التعرف على النص في الظلام، ويحتاج إلى مصدر ضوء إضافي، حتى يدخل المرض في المرحلة الثانية ويفقد الشخص بسرعة الرؤية المركزية وأحد الأعراض المميزة هو تشوه الخطوط المستقيمة.

الضمور البقعي

وإذا لم يحصل المصاب على المساعدة الطبية اللازمة في الوقت المناسب، فقد يتطور المرض إلى مرحلة الضمور وتصبح التغيرات في الرؤية المركزية عمليا غير قابلة للإصلاح.

الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر

ووفقًا لما ذكره موقع "فيستي. رو"، كشفت طبيبة عيون عن الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر، والتي نستعرضها فيما يلي:

1- العمر

إذا كان خطر الإصابة بالمرض 2 % في عمر 50 عامًا ففي عمر 75 عاما تصبح هذه النسبة 50 %.

2- الوراثة

هناك أكثر من 50 جينًا قد يؤدي إلى تطور العيوب المسببة للضمور البقعي المرتبط بالعمر.

3- التدخين

تنصح الطبيبة بالإقلاع نهائيًا عن التدخين من أجل تخفيض خطر الإصابة بهذا المرض.

4- السمنة

لمنع تطور المرض، يجب على المريض تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية، وممارسة الرياضة، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.