أجرى مستشفى الرمد بأسيوط ولأول مرة 13 عملية جراحية مجانية للمياه البيضاء وجراحة واحدة للمياه الزرقاء بالليزر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، التي أجراها الدكتور عصام غانم وطاقم المستشفى ضم كلا من الدكتورة فيبي فاروق اخصائى الرمد والدكتورة دعاء جمال سيد اخصائى الباطنة والدكتورة مريم عادل مسؤل مكافحة العدوى والدكتور أسماء مصطفى تخصص التخدير ، وبمعاونة رئيسة التمريض هدى حمدان والنائبة وردة عبدالفتاح و جميع الإداريين الخاص بدخول المستشفى

وذلك تحت إشراف الدكتورة كريستين تادرس مدير مستشفى العيون بأسيوط تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

طاقم مستشفى الرمد بأسيوط

ويأتي هذا الإنجاز بعد جهود كبيرة من فريق الأطباء والممرضين في مستشفى الرمد، الذين عملوا بجد واجتهاد لتنفيذ هذه العمليات بأفضل صورة ممكنة.

وتعتبر عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء بالليزر من العمليات الحرجة والحساسة التي يتطلب تنفيذها مهارات وخبرات عالية، ولذلك فإن إجراء هذه العمليات بشكل مجاني يعد إنجازاً كبيراً في سبيل دعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفيرها للجميع، وتعزيز وعي المواطنين بأهمية المحافظة على صحتهم ومساعدتهم في التخفيف من أعباء الأمراض والإصابات. ويشكل هذا الإنجاز نموذجاً جيداً للتضامن والانتماء الوطني من أجل خدمة الوطن والمجتمع.

وتتمنى الحكومة المصرية أن يستمر هذا العمل الجاد والتعاون الفعال بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق مزيد من الإنجازات في مجال الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة في البلاد.