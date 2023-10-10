الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

احمي بشرتك من حب الشباب واصنعي ماسك الشوكولاتة السحري

بوابة الوفد الإلكترونية

تُعرف الشوكولاتة بفوائدها المذهلة لجسمك، إلا أنها تحتوي على عناصر مفيدة لصحة بشرتك، حيث تمنع من ظهور حب الشباب الذي يعاني منها أغلب الشباب، والتي تشعرهم بالخجل وعدم الثقة في أنفسهم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل ماسك بالشوكولاتة لصاحبي البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب.


 

طريقة تحضير ماسك الشوكولاتة للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب

المكونات:

ملعقة طعام من مسحوق الكاكاو الطبيعي.

رشة قرفة.

ملعقة كبيرة عسل (يفضل عضوي).

 

طريقة التطبيق:

في وعاء، اخلطي مسحوق الكاكاو والعسل والقرفة.

يقلب جيداً لعمل عجينة، وإذا كان المعجون سميكاً جداً، أضيفي القليل من العسل.

ضعيه على وجهك ورقبتك مع تجنب العينين.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة ثم اغسليه.

يوضع الماسك مرتين في الأسبوع، للحصول على نتيجة فعالة.

مواد متعلقة

تعزز المناعة وتقي من أمراض القلب.. اعرف فوائد الكيوي

5 فوائد مذهلة للعدس.. تعرفي على مميزاته للرضع وطريقة تقديمة

تخلصي من جلد الوزة إلى الأبد..5 نصائح سحرية تعرفي عليها

جوينيث بالترو تستفز متابعيها باستخدام جائزة الأوسكار كحاجز للباب

"كنت بعزف للجنود".. هاني مهنا يكشف دوره في حرب أكتوبر على الجبهة

6 فوائد مذهلة لزبدة الشيا على الشعر.. أبرزها تعالجه من التقصف

مهدور حقها.. طريقة عمل سلطة الفاصوليا الخضراء| تعرف على فوائدها

من المطبخ اللبناني.. طريقة عمل الفتوش اللذيذة
الجريدة الورقية