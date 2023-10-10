التحرير الفلسطينية: إسرائيل رفضت إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل رفضت إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.



وأضاف الشيخ، في تغريده له عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، أنه تمت المطالبة بشكل عاجل من إسرائيل لإدخال مواد غذائية وطبية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من إسرائيل.



وطالب الشيخ، المؤسسات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان والسماح بدخول مواد الإغاثة وإعادة الكهرباء والماء، لأن قطاع غزة أمام كارثة إنسانية كبيرة.

وأكدت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن الحصار الكامل لقطاع غزة، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.



وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، في إشارة إلى التدهور الخطير في الأوضاع الميدانية، بسبب العدوان المتواصل والشامل على قطاع غزة منذ أربعة أيام.



وقررت إسرائيل أمس فرض حصار كامل على قطاع غزة، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود، وفق ما ذكر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.



وفي وقت لاحق، أمر وزير طاقة الاحتلال إسرائيل كاتس شركة المياه الوطنية بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة.