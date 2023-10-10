الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصحة الفلسطينية: 849 شهيدًا و4360 جريحًا خلال عدوان إسرائيل على غزة والضفة الغربية

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحًا.

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فلسطين: ارتفاع عدد شهداء ومصابي ضربات الاحتلال على غزة لـ 493 شهيدًا

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ارتفاع عدد شهداء فلسطين فى العدوان على قطاع غزة

 وقالت الوزارة  في بيان صحفي - إن 830 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرين في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي.

 وأضافت أن 19 شهيدًا ارتقوا في الضفة الغربية، آخرهم الشهيد أحمد شرف خلف عوض (20 عامًا) في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 110.

 أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيوييرا أنه تم إجلاء أكثر من 670 مواطنًا بولنديًا بنجاح من إسرائيل.

 وقال سيوييرا - في تصريح للصحفيين أورده "راديو بولندا"، اليوم /الثلاثاء/ - "إن المزيد من رحلات الإجلاء الجوي من المقرر أن تنظم في وقت لاحق اليوم".. وأضاف: أن "إجلاء المواطنين البولنديين من إسرائيل هي عملية متواصلة تتم باستخدام النقل العسكري". 

 يأتي هذا التصريح في أعقاب اجتماع عقده الرئيس البولندي أندريه دودا بمشاركة رئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي وعدد من كبار الوزراء الحكوميين في مكتب الأمن القومي بالعاصمة وارسو، لمناقشة الوضع في إسرائيل والمنطقة عقب تصاعد الأحداث هناك.

 وفي سياق متصل، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك حاجة إلى ممر إنساني للوصول إلى الأشخاص بالإمدادات الحيوية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل على هذا الأمر مع الوكالات الشريكة.

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