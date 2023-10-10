يد الأهلي يفوز على الترسانة بدوري المحترفين

تمكن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب الإسباني ديفيد ديفيز، من الفوز على نظيره الترسانة 32-21، اليوم الثلاثاء، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما في ثامن جولات بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي 2023-2023.

ونجح الأهلي في إنهاء مجريات الشوط الأول لصالحه 14-5، قبل أن يواصل تفوقه خلال فعاليات الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه.

بتلك النتيجة، تمكن الأهلي من رفع رصيده إلى 24 نقطة؛ ليواصل تربعه على صدارة ترتيب جدول ترتيب المرحلة الأولى، بينما تجمد رصيد نادي الترسانة عند النقطة السابعة محتلًا بها المركز السابع.

مواجهة الأهلي في الدوري الأفريقي ..

وفيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مواجهتي الأهلي والفريق التنزاني في بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وأسند كاف إدارة مواجهة الذهاب بين سيمبا والأهلي المقررة في تنزانيا يوم 20 أكتوبر الجاري لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا، وبمعاونة دمبينيانا أندراتافيليو من مدغشقر، وجوناثان كوفي من توجو، والحكم الرابع عيسى سي من السنغال، ويود تقنية الفا لحلو بن إبراهيم من الجزائر، والغاني دانيل لاري.

كما أعلن كاف تولي إدارة مواجهة الإياب في القاهرة يوم 24 من الشهر الجاري للكونغولي جان جاك ندالا ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس والموزمبيقي أرسينو شيدريك والكونغولي جيسي نكونكو، وفي تقنية الفيديو يأتي الثنائي المغربي عادل زوراق وحمزة الفارق.