الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يد الأهلي يفوز على الترسانة بدوري المحترفين

يد الأهلي
يد الأهلي

 تمكن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب الإسباني ديفيد ديفيز، من الفوز على نظيره الترسانة 32-21، اليوم الثلاثاء، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما في ثامن جولات بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي 2023-2023.

txt

الخطيب يعقد اجتماعه الأول في الأهلي بعد العودة من رحلته العلاجية

 ونجح الأهلي في إنهاء مجريات الشوط الأول لصالحه 14-5، قبل أن يواصل تفوقه خلال فعاليات الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه.

 بتلك النتيجة، تمكن الأهلي من رفع رصيده إلى 24 نقطة؛ ليواصل تربعه على صدارة ترتيب جدول ترتيب المرحلة الأولى، بينما تجمد رصيد نادي الترسانة عند النقطة السابعة محتلًا بها المركز السابع.

 مواجهة الأهلي في الدوري الأفريقي ..

 وفيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مواجهتي الأهلي والفريق التنزاني في بطولة دوري السوبر الأفريقي.
  وأسند كاف إدارة مواجهة الذهاب بين سيمبا والأهلي المقررة في تنزانيا يوم 20 أكتوبر الجاري لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا، وبمعاونة دمبينيانا أندراتافيليو من مدغشقر، وجوناثان كوفي من توجو، والحكم الرابع عيسى سي من السنغال، ويود تقنية الفا لحلو بن إبراهيم من الجزائر، والغاني دانيل لاري.
  كما أعلن كاف تولي إدارة مواجهة الإياب في القاهرة يوم 24 من الشهر الجاري للكونغولي جان جاك ندالا ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس والموزمبيقي أرسينو شيدريك والكونغولي جيسي نكونكو، وفي تقنية الفيديو يأتي الثنائي المغربي عادل زوراق وحمزة الفارق.

مواد متعلقة

بيريرا يكشف رأيه في حالة طرد محمد عواد أمام البنك الأهلي

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن الفريق لـ 4 أسابيع

سلة الأهلي تحقق فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري وتتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

الأهلي وسيمبا التنزاني.. موعد ظهور موديست الإفريقي الأول
الجريدة الورقية