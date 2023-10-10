الخطيب يعقد اجتماعه الأول في الأهلي بعد العودة من رحلته العلاجية

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا، ظهر اليوم، بفرع مدينة نصر، مع كل من وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب، المدير الفني للقطاع، بتواجد حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، ولجنة التخطيط بالأحمر بقيادة محسن صالح وزكريا ناصف.





وشهد الاجتماع مناقشة عدد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية، ومتابعة خطة العمل القائمة على تطوير القطاع من كافة الجوانب.

كما اطمأن الخطيب خلال فعاليات الاجتماع على فرق الناشئين ومشاركاتها في المسابقات المختلفة، فضلًا عن الجوانب التنسيقية والربط مع الجهاز الفني للفريق الأول.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول للخطيب بعد عودته من رحلته العلاجية بدولة فرنسا.

دوري السوبر الأفريقي ..

ويستهل الأهلي مشواره في دوري السوبر الأفريقي بملاقاة سيمبا التنزاني، ومن المقرر أن يخوض الأهلي لقاء الذهاب في تنزانيا 20 من شهر أكتوبر الجاري، على أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي لقاء الإياب 24 من الشهر ذاته.

ويواجه الفائز من الأهلي وسيمبا التنزاني، الطرف الآخر المتأهل من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليلتكو الأنجولي، لحساب الدور نصف النهائي.

ومنح السويسري كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الأحمر راحة سلبية من التدريبات 5 أيام، ليستأنف الأحمر مرانه السبت المقبل، بعد أن حقق فوزًا عريضًا على الإسماعيلي بثلاثية لهدف الأحد الماضي.