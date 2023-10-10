بيريرا يكشف رأيه في حالة طرد محمد عواد أمام البنك الأهلي

كشف فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام المصرية، رأيه في قرار الحكم محمد معروف تجاه حارس الزمالك محمد عواد، بعدما تعرض للطرد خلال مواجهة الفارس الأبيض أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد بيريرا أن طرد محمد عواد صحيح، وضلك بسبب أن الحارس عند خروجه من حراسة مرماه فإن فرصة تسجيل الهدف تكون كبيرة.

وشدد البرتغالي على أنه مع قرار محمد معروف بطرد عواد، بعد الالتحام الذي حدث بين الحارس والمهاجم.

تصريحات بيريرا

علق بيريرا في تصريحات تلفزيونية على واقعة طرد محمد عواد خلال مواجهة الزمالك والبنك الأهلي، فقال: "محمد عواد تعرض للطرد خلال مواجهة فريقه الزمالك أمام البنك الأهلي، وعند خروج حارس المرمى خارج منطقة الجزاء يكون هناك فرصة كبيرة للتهديف".

وأضاف: "انا مع أن اللعبة تستحق البطاقة الحمراء المباشرة، وذلك بسبب لمسة القدم اليمين للاعب وكان قرارًا صحيحًا من حكم المباراة".

وأكمل: "بينما عندما نتحدث عن عرقلة محمود علاء لمنافسه داخل منطقة جزاء في مباراة الزمالك وبيراميدز، فتعد الحالة هذه صعبة للغاية على الحكم حتى بتقنية الفار".

وأختتم: "ليس لدينا تأكد بنسبة 100%، حول إذا كانت الكرة داخل الملعب أو خارجه، في هذه الحالات الصعبة يجب أن نترك القرار للحكم".