السفيرة هيفاء أبوغزالة: الصحة النفسية حق أساسى من حقوق الإنسان

قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية إن احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للصحة النفسية، يوم 10 أكتوبر من كل عام فرصة من أجل إذكاء الوعى والمضى قدما بالإجراءات التى تعزز وتحمى الصحة النفسية للجميع باعتبارها حقاً عالمياً من حقوق الإنسان.

وأكدت «أبوغزالة» أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، وهى حق أساسى من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية إدراج الصحة النفسية ضمن الخطط والسياسات وبرامج البحوث الصحية العامة، مؤكدة أهمية أن يكون هناك تعاون مستمر متعدد القطاعات بشأن الصحة النفسية، وكذلك تبادل المعلومات على الصعيدين العربى والدولى.