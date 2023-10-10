استبعاد لامين يامال يفتح الطريق أمام المغرب للتمثيل الدولي

استبعد منتخب إسبانيا النجم الشاب لامين يامال من القائمة التي تشارك في معسكر الماتادور خلال التوقف الدولي الحالي، والذي يفتح الطريق أمام منتخب المغرب لإستدعاء اللاعب لقائمة أسود الأطلس خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك منتخب المغرب بالامل في ضم اللاعب وتغير وجهته من إسبانيا إلى أسود الأطلس مستقبلًا، خاصة وأن اللاعب لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، ويمكنه اللعب لأحد الثلاثة منتخبات.

المغرب تغري لامين يامال لترك إسبانيا

تسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاعب الذي يمتلك أكثر من جنسية، ان يغير المنتخب الذي لعب له طالما انه لم يشارك في 3 مواجهات معه او غاب عن اللعب بقميصه لمدة 3 سنوات منذ الظهور الأول.

يستعد المنتخب المغربي لتقديم عرض مالي ليامال من أجل إغرائه بتمثيل أسود الأطلس خلال الفترة المقبلة ، وأن يكون واجهة جذابة للمنتخب الذي يستعد لاستضافة كأس العالم 2030.

لعب لامين يامال لقاء مع منتخب إسبانيا انتهى بفوز الماتادور على جورجيا بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل منها اللاعب "المغربي الإسباني" هدفًا، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.